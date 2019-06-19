Украина начнет готовить новую программу с МВФ в июле, дефолта не будет - Зеленский

Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в июле, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщила пресс-служба президента Украины во вторник, Зеленский в ходе встречи с крупным и средним бизнесом Германии подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - сказал президент Украины.

Он также заверил, что, как президент, он не будет влиять на суды или банковскую систему.

Замглавы администрации президента Алексей Гончарук в интервью "НВ. Бизнес" сообщил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ три-четыре года.

13 июня представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне сообщил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной. Он напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Нацбанк Украины (НБУ) ранее сообщал, что считает целесообразным начать подготовку новой долгосрочной программы сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения текущей программы stand-by.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил на брифинге во вторник, что НБУ не ожидает, что объем новой программы с МВФ будет таким же, как программы расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2015 года и к настоящему времени уже закрыта.

Ранее председатель НБУ Яков Смолий отмечал, что считает необходимым начать переговоры по новой программе с фондом до конца текущего года.

МВФ в марте 2015 года открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF. Киев смог получить по этой программе $8,7 млрд, или чуть более половины всего утвержденного объема финансирования (около $17 млрд). Выделение остальных средств было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда условий программы.

В декабре 2018 года фонд утвердил для Украины 14-месячную программу в рамках механизма stand-by, которая призвана заменить программу EFF и обеспечить поддержку экономической политики властей в 2019 году. Объем программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около $3,9 млрд. При этом 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) былпредоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые обзоры выполнения программы в 2019 году.

Пока выделение финансирования по программе stand-by затягивается. Миссия МВФ работала на Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства Украины.

Институт международных финансов (Institute of International Finance) оценивает потребность Украины в дополнительном финансировании МВФ в 2020 году в $2 млрд. Половина средств из этой суммы нужна для погашения кредитов МВФ.