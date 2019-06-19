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Бизнес и законодательство 19.06.2019 11:14

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 5 месяцев вырос на 18%

Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,8%, заявил замминистра экономики Руфат Мамедов.

«По итогам 5 месяцев 2019 года рост ненефтяного экспорта Азербайджана составил 17,8%. В 2017 году этот показатель вырос на 24,4%, в 2018 году - 10%», - сказал Мамедов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в отчетном периоде также наблюдается рост промышленного производства ненефтяной продукции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]