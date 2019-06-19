Ненефтяной экспорт Азербайджана за 5 месяцев вырос на 18%

Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,8%, заявил замминистра экономики Руфат Мамедов.

«По итогам 5 месяцев 2019 года рост ненефтяного экспорта Азербайджана составил 17,8%. В 2017 году этот показатель вырос на 24,4%, в 2018 году - 10%», - сказал Мамедов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в отчетном периоде также наблюдается рост промышленного производства ненефтяной продукции.

Б.Рустамбеков