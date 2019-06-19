Шебелинский ГПЗ в январе-мае увеличил переработку на 10,8%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская область) в январе-мае 2019 года увеличил переработку нефтяного сырья на 10,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 206,6 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в министерстве энергетики и угольной промышленности, в мае 2019 года переработка составила 42,8 тыс. тонн, что на 51,2% больше, чем в мае прошлого года.

Завод за пять месяцев увеличил производство бензина на 31,9% - до 66,6 тыс. тонн, дизтоплива - на 3,5%, до 35,9 тыс. тонн, мазута - на 27,4%, до 14,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей в январе-мае этого года составила 49,6% против 44,8% в январе-мае 2018 года.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.