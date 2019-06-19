Экспортеры в Азербайджане за 5 месяцев получили из госбюджета поощрения на 5 млн манатов

Экспортерам ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в 2017-2019гг выплачено из госбюджета 12,939 млн манатов, сообщил исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев.
"В рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращено средств на сумму около 13 млн манатов. В том числе 4, 947 млн манатов в 2018 году, за 5 месяцев 2019 года - 5,042 млн манатов", - сказал Абдуллаев на пресс-конференции в среду.
Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.
К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.
В госбюджете Азербайджана на 2019 год предусмотрены средства в размере 15 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.
Б.Рустамбеков
Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге
GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы
Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $43 млн в связи с повышением зарплаты учителей на 20%
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $144 млн в связи с повышением МРОТ до $147
Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
Российские военные отработали нанесение удара ракетным комплексом "Искандер-М" на юге страны
В США теперь примутся писать "Kyiv" вместо "Kiev"
Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви