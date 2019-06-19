Экспортеры в Азербайджане за 5 месяцев получили из госбюджета поощрения на 5 млн манатов

Экспортерам ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в 2017-2019гг выплачено из госбюджета 12,939 млн манатов, сообщил исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев.

"В рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращено средств на сумму около 13 млн манатов. В том числе 4, 947 млн манатов в 2018 году, за 5 месяцев 2019 года - 5,042 млн манатов", - сказал Абдуллаев на пресс-конференции в среду.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.

В госбюджете Азербайджана на 2019 год предусмотрены средства в размере 15 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.

Б.Рустамбеков