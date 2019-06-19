ГНКАР создала SOCAR Turkiye Dogal Gas Yatirim для управления купленными у EWE A.G активами в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) создала компанию SOCAR Turkiye Dogal Gas Yatirim AS для управления пятью турецкими компаниями, приобретенными у германской энергетической компании EWE A.G, сообщают турецкие СМИ.
«Для управления перешедшими в распоряжение SOCAR в Турции компаниями Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom создана новая компания - SOCAR Turkiye Dogar Yatirim AS. Директором компании назначен Гюнтер Сеймус», - отмечают СМИ.
По данным изданий, Сеймус более 10 лет занимал различные должности по вопросам развития бизнеса SOCAR в Турции и в других странах. С мая 2016 года он работал в SOCAR Turkiye Energy советником генерального директора.
SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции турецких активов EWE A.G. В частности, сделка включала покупку EWE Turkey Holding и входящих в нее пяти компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Прием-сдача компаний в распоряжение SOCAR завершился 17 июня 2019 года.
По данным турецких СМИ, сумма сделки составляет $140 -150 млн.
В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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