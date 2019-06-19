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ТЭК 19.06.2019 11:21

ГНКАР создала SOCAR Turkiye Dogal Gas Yatirim для управления купленными у EWE A.G активами в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) создала компанию SOCAR Turkiye Dogal Gas Yatirim AS для управления пятью турецкими компаниями, приобретенными у германской энергетической компании EWE A.G, сообщают турецкие СМИ.

«Для управления перешедшими в распоряжение SOCAR в Турции компаниями Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom создана новая компания - SOCAR Turkiye Dogar Yatirim AS. Директором компании назначен Гюнтер Сеймус», - отмечают СМИ.

По данным изданий, Сеймус более 10 лет занимал различные должности по вопросам развития бизнеса SOCAR в Турции и в других странах. С мая 2016 года он работал в SOCAR Turkiye Energy советником генерального директора.

SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции турецких активов EWE A.G. В частности, сделка включала покупку EWE Turkey Holding и входящих в нее пяти компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Прием-сдача компаний в распоряжение SOCAR завершился 17 июня 2019 года.

По данным турецких СМИ, сумма сделки составляет $140 -150 млн.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ТУРЦИЯ, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]