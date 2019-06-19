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Социум 19.06.2019 11:37

Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $43 млн в связи с повышением зарплаты учителей на 20%

Повышение с 1 сентября 2019 года заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, затронет около 160 тыс. человек, на эти цели из госбюджета в текущем году будет выделено 73 млн манатов, отмечает Минтруда и соцзащиты населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о повышении с 1 сентября 2019 года на 20% размера зарплаты учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и умений.

«На реализацию этого распоряжения из госбюджета потребуется выделение ежегодно 240 млн манатов ($141,2 млн), в том числе 73 млн манатов ($42,9 млн) в сентябре-декабре 2019 года", - отмечается в сообщении.

В соответствии с распоряжением, средняя зарплата учителей в Азербайджане, прошедших диагностическую оценку, с 1 сентября 2019 года увеличится до 605 манатов ($356).

Р.Бабаев

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Тэги: УЧИТЕЛЯ, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]