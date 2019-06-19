Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26 человек

По меньшей мере 26 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в северо-восточном регионе Японии поздно вечером во вторник, сообщают местные СМИ.
По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, семнадцать человек получили ранения в префектуре Ямагата, по четыре человека пострадали в Ниигате и Мияги, а один в Исикава.
Информации о пропавших без вести людях не поступало.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Метеорологическое агентство Японии предупредило о потенциальных оползнях и обрушении домов, а также заявило, что на следующей неделе в префектурах Ямагата и Ниигата может произойти больше землетрясений подобного уровня.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов префектуры Ямагата во вторник в 22.22 по местному времени (17:22). Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 вблизи города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами, но через несколько часов оно было отменено.
Власти Японии сообщили, что землетрясение не вызвало проблем на японских АЭС. Однако в результате подземных толчков прекращена подача электричества в 10 тыс. домов в Ямагате и Ниигате. По данным Tohoku Electric Power, электроснабжение было восстановлено к 6:44 (01:44).
Авиакомпании страны, в свою очередь, заявили, что землетрясение не повлияет на полеты в пострадавший регион и из него в среду.
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