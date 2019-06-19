Страны ОПЕК+ договорились перенести заседание на 1-2 июля

Страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля, говорится на сайте картеля.

Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля.

Между тем, глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в понедельник, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 10-12 июля.

Позже сообщалось, что ОПЕК предложила провести заседание Совместного технического комитета 8 июля, Совместного мониторингового комитета 10 июля, конференцию ОПЕК 11 июля и встречу ОПЕК+ 12 июля.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составила 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.