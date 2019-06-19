Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге

Новым послом Китая в Азербайджане может стать Го Минь – консул КНР в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Она заменит на посту посла КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

«Ожидается, что госпожа Минь прибудет в Баку во второй половине июля, ориентировочно во второй-третьей декаде. Однако, процедура ее назначения еще не завершена полностью. Дипломат должна получить агреман МИД Азербайджана»,- отметил собеседник агентства.

Последние четыре года Минь занимала пост генерального консула Китая в Санкт-Петербурге. В целом, дипломат представляла Китай в России на разных должностях на протяжении 16 лет.

Ф.Исазаде