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Внешняя политика 19.06.2019 11:55

Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге

Новым послом Китая в Азербайджане может стать Го Минь – консул КНР в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Она заменит на посту посла КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

«Ожидается, что госпожа Минь прибудет в Баку во второй половине июля, ориентировочно во второй-третьей декаде. Однако, процедура ее назначения еще не завершена полностью. Дипломат должна получить агреман МИД Азербайджана»,- отметил собеседник агентства.

Последние четыре года Минь занимала пост генерального консула Китая в Санкт-Петербурге. В целом, дипломат представляла Китай в России на разных должностях на протяжении 16 лет.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]