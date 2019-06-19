За 70 млн перевалило число перемещенных лиц в мире - ООН

Число перемещенных лиц в 2018 году составило более 70 млн человек, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Это рекордный показатель, но даже в нем недооценено реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища, отмечает ООН, так как в нем не отражены люди, спасавшихся от "разрушительного кризиса" в Венесуэле.

Так глава УВКБ ООН Филиппо Гранди в беседе с журналистами уточнил, что в показателе 70,8 млн. учтены только венесуэльцы, которые официально подали ходатайства о предоставлении убежища - примерно полмиллиона человек

ООН отмечает, что около 3,3 миллиона человек покинули Венесуэлу с начала 2016 года.

УВКБ ООН объясняет это увеличение отчасти растущим количеством перемещенных лиц в Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, и в Венесуэле, где "тысячи людей бегут каждый день на фоне экономического коллапса, который привел к нехватке основных продуктов питания и лекарств".

Для сравнения, по данным ООН, в конце 2017 года 68,5 млн человек были принудительно перемещены из-за насилия или преследований.