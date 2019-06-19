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Дальнее зарубежье 19.06.2019 14:02

За 70 млн перевалило число перемещенных лиц в мире - ООН

Число перемещенных лиц в 2018 году составило более 70 млн человек, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Это рекордный показатель, но даже в нем недооценено реальное количество беженцев и лиц, ищущих убежища, отмечает ООН, так как в нем не отражены люди, спасавшихся от "разрушительного кризиса" в Венесуэле.

Так глава УВКБ ООН Филиппо Гранди в беседе с журналистами уточнил, что в показателе 70,8 млн. учтены только венесуэльцы, которые официально подали ходатайства о предоставлении убежища - примерно полмиллиона человек

ООН отмечает, что около 3,3 миллиона человек покинули Венесуэлу с начала 2016 года.

УВКБ ООН объясняет это увеличение отчасти растущим количеством перемещенных лиц в Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, и в Венесуэле, где "тысячи людей бегут каждый день на фоне экономического коллапса, который привел к нехватке основных продуктов питания и лекарств".

Для сравнения, по данным ООН, в конце 2017 года 68,5 млн человек были принудительно перемещены из-за насилия или преследований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, БЕЖЕНЦЫ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]