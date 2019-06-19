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ТЭК 19.06.2019 12:05

Суд отложил до 18 июля дело о банкротстве Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области отложил до 18 июля рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ (Тюмень), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Дело отложено по ходатайству истца в связи с тем, что в апелляционной инстанции рассматривается жалоба ООО "Трансойл" на определение Арбитражного суда Тюменской области от 21 мая о принятии к производству заявления Антипинского НПЗ о признании завода банкротом.

Как сообщалось, Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. В пресс-службе НПЗ поясняли, что 30 апреля на основании иска VTB Commodities Trading активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области и в Арбитражный суд Москвы.

В дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка ) с требованиями 70,135 млн рублей. Заявление о вступлении в дело о банкротстве подал также кредитор завода Абсолют банк. Сумма исковых требований банка составляет 3,168 млрд рублей, заявление пока не принято к производству.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит кипрской "Сокар Раша Инвестментс", остальные 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.

Сбербанк приобрел 80% акций Антипинского НПЗ у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги в мае этого года. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. При этом в пресс-службе Сбербанка сообщали, что банку стало известно о дополнительной долговой нагрузке Антипинского НПЗ, и он считает это проблемой. Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ являются Промсвязьбанк , Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 4 месяцев 2019 года переработка Антипинского НПЗ снизилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года.

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Тэги: РОССИЯ, НПЗ, БАНКРОТСТВО, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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