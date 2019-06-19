Главы генштабов стран ОДКБ обсудят в Москве перспективы коалиционного военного строительства

Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Москве в пятницу, 21 июня.

В частности, будут обсуждены "вопросы подготовки и проведения в 2019 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки", сказано в сообщении секретариата ОДКБ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В состав Военного комитета входят начальники генеральных штабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии и начальник Объединенного штаба ОДКБ. В мероприятии планируется участие исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, информирует секретариат организации.

Также начальники генеральных штабов стран ОДКБ обсудят перспективы развития Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, говорится в сообщении.

По данным секретариата, на заседании будет обсуждаться ход выполнения работ по приоритетным направлениям деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Киргизией в период председательства в ОДКБ.

Кроме того, члены Военного комитета обсудят порядок участия военнослужащих вооруженных сил государств ОДКБ в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сказано в сообщении.