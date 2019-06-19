SOCAR доведет к 2020г число АЗС в Азербайджане до 31

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) планирует до конца 2019 года увеличить число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 31, отмечает SOCAR Petroleum на официальной странице в соцсети Facebook.

"В настоящее время под брендом «SOCAR» в Азербайджане функционируют 29 АЗС. До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще две АЗС", - отмечает компания.

Одна из АЗС будет открыта в Баку, вторая – в Шеки.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Н.Аббасова