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ТЭК 19.06.2019 12:18

SOCAR доведет к 2020г число АЗС в Азербайджане до 31

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) планирует до конца 2019 года увеличить число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 31, отмечает SOCAR Petroleum на официальной странице в соцсети Facebook.

"В настоящее время под брендом «SOCAR» в Азербайджане функционируют 29 АЗС. До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще две АЗС", - отмечает компания.

Одна из АЗС будет открыта в Баку, вторая – в Шеки.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, АЗС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]