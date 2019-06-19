Иран не намерен продлевать срок выполнения европейцами обязательств по ядерному соглашению

Иран не будет продлевать срок в 60 дней, предоставленный ранее Германии, Франции и Великобритании для возобновления ими выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.
"Мы не можем соблюдать наши обязательства, пока они (европейские страны - ИФ) не предпримут что-либо на практике", - цитирует его слова агентство "Мехр".
"Наш сигнал ясен. Их (европейских стран - ИФ) поведение свидетельствует о том, что либо они не желают выполнять свои обязательства, либо они не могут; в любом случае мы будем действовать в соответствии с директивами лидера революции (аятолла Али Хаменеи - ИФ) и законами, принятыми парламентом", - отметил он.
Камалванди уточнил, что Иран теперь создает "баланс между обязательствами и своими правами", и связал исполнение Ираном условий СВПД с отсутствием санкций против него.
8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
Иран также дал европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания) 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.
В ответ в США назвали эти заявления Ирана "ядерным шантажом" и призвали в ответ усилить международное давление на Тегеран.
Азербайджан планирует совместные проекты в аэрокосмической сфере с Airbus Group
Азербайджан и французская Thales Group наладят СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации
Азербайджан и французская Nexter обсудили «дорожную карту» реализации совместных проектов в сфере обороны
Azconstruction увеличило в 2018г уставный капитал в 200 раз
Азербайджан в январе-мае увеличил добычу серебра на 18%
Азербайджан в январе-мае 2019г увеличил добычу золота на 10%
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Турции из-за высокого спроса - АТОР
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви