Иран не намерен продлевать срок выполнения европейцами обязательств по ядерному соглашению

Иран не будет продлевать срок в 60 дней, предоставленный ранее Германии, Франции и Великобритании для возобновления ими выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

"Мы не можем соблюдать наши обязательства, пока они (европейские страны - ИФ) не предпримут что-либо на практике", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Наш сигнал ясен. Их (европейских стран - ИФ) поведение свидетельствует о том, что либо они не желают выполнять свои обязательства, либо они не могут; в любом случае мы будем действовать в соответствии с директивами лидера революции (аятолла Али Хаменеи - ИФ) и законами, принятыми парламентом", - отметил он.

Камалванди уточнил, что Иран теперь создает "баланс между обязательствами и своими правами", и связал исполнение Ираном условий СВПД с отсутствием санкций против него.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейской тройке (Германия, Франция и Великобритания) 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

В ответ в США назвали эти заявления Ирана "ядерным шантажом" и призвали в ответ усилить международное давление на Тегеран.