Тегеран намерен продолжать контактировать с талибами

Тегеран намерен продолжить контакты с движением "Талибан" в координации с правительством Афганистана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.
Он выразил обеспокоенность усиливающимися политическими разногласиями в Афганистане и призвал к налаживанию сотрудничества соседей этой страны в укреплении легальных избранных структур, сообщают в среду иранские СМИ.
"Мы должны с предельным вниманием относиться к координации совместных усилий в переговорах с талибами и согласовании этого процесса с афганским правительством", - подчеркнул Шамхани.
Секретарь ВСНБ принимает участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.
В рамках этого мероприятия состоялась встреча по афганскому урегулированию представителей Индии, Ирана, КНР, России, Пакистана и Афганистана.
Шамхани также провел отдельную встречу с секретарем афганского Совета национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом и обсудил с ним "наращивание совместных шагов в борьбе с терроризмом и в обеспечении прочного мира и безопасности в Афганистане", сообщают иранские СМИ.
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