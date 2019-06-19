Тегеран намерен продолжать контактировать с талибами

Тегеран намерен продолжить контакты с движением "Талибан" в координации с правительством Афганистана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Он выразил обеспокоенность усиливающимися политическими разногласиями в Афганистане и призвал к налаживанию сотрудничества соседей этой страны в укреплении легальных избранных структур, сообщают в среду иранские СМИ.

"Мы должны с предельным вниманием относиться к координации совместных усилий в переговорах с талибами и согласовании этого процесса с афганским правительством", - подчеркнул Шамхани.

Секретарь ВСНБ принимает участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

В рамках этого мероприятия состоялась встреча по афганскому урегулированию представителей Индии, Ирана, КНР, России, Пакистана и Афганистана.

Шамхани также провел отдельную встречу с секретарем афганского Совета национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом и обсудил с ним "наращивание совместных шагов в борьбе с терроризмом и в обеспечении прочного мира и безопасности в Афганистане", сообщают иранские СМИ.