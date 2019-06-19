Призыв ООН провести расследование причин смерти первого демократически избранного президента Египта Мохамеда Мурси представляет собой попытку "политизации", передают в среду западные СМИ.
Пресс-секретарь МИД Египта Ахмед Хафез заявил, что он "самым решительным образом" осудил призыв представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперта Колвилла к проведению независимого расследования смерти Мурси.
"Это преднамеренная попытка политизировать случай естественной смерти", - приводят СМИ слова Хафеза.
Во вторник Колвилл поднял вопрос о том, способствовали ли смерти Мурси условия, с которыми бывший президент Египта сталкивался в течение его почти шести лет заключения.
"Любая внезапная смерть в заключении должна сопровождаться быстрым, беспристрастным, тщательным и прозрачным расследованием, проведенным независимым органом для выяснения причины смерти", - отметил Колвилл.
Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.
Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.
В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.
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