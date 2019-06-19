В Кремле не комментируют информацию нидерландских журналистов, озвучивших имена людей, якобы имеющих отношение к крушению "Боинга" над Украиной, отметив, что никакой официальной информации на этот счет еще не было, а также напомнили об отношении Москвы к расследованию этой трагедии в целом.
"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций не было, поэтому нечего и обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия принимать информацию нидерландских журналистов во внимание, и могут ли россияне, имена которых были названы журналистами, быть привлечены к ответственности.
Кроме того, Песков напомнил об отношении России к расследованию этой катастрофы в целом.
"Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования, этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал он.
Ранее нидерландские журналисты в телеэфире назвали имена людей, якобы имеющих отношение к крушению малазийского "Боинга". Список был составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова.
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