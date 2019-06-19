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СНГ 19.06.2019 13:17

Песков: отношение к расследованию крушения "Боинга" над Украиной не изменилось - России не дали участвовать в нем

В Кремле не комментируют информацию нидерландских журналистов, озвучивших имена людей, якобы имеющих отношение к крушению "Боинга" над Украиной, отметив, что никакой официальной информации на этот счет еще не было, а также напомнили об отношении Москвы к расследованию этой трагедии в целом.

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций не было, поэтому нечего и обсуждать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия принимать информацию нидерландских журналистов во внимание, и могут ли россияне, имена которых были названы журналистами, быть привлечены к ответственности.

Кроме того, Песков напомнил об отношении России к расследованию этой катастрофы в целом.

"Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования, этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", - сказал он.

Ранее нидерландские журналисты в телеэфире назвали имена людей, якобы имеющих отношение к крушению малазийского "Боинга". Список был составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БОИНГ/ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]