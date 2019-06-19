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СНГ 19.06.2019 13:33

Bellingcat обнародовал имена тех, кто может быть причастным к трагедии МН 17

Инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за трагедию рейса МН 17.

Об этом в среду сообщает нидерландский телеканал NOS. Вместе с тем, Bellingcat не указал, кто конкретно отдал приказ выпустить ракету или нажать кнопку спусковой установки.

В соответствии с докладом Bellingcat, одно из имен – Валерий Стельмах, который до выпуска ракеты из системы Бук информировал свое командование по телефону о том, что самолет приближается.

Другое имя – Олег Пулатов, заместитель генерал-майора Сергея Дубинского. В соответствии с данными Bellingcat, Дубинский и Пулатов в 2014 году играли важную роль в транспортировке установки в Украину и обратно. Названо и имя Леонида Карченко, который также играл важную роль в транспортировке.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МН17, BELLINGCAT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]