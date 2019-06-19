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Регион 19.06.2019 15:16

США ограничатся экономической войной с Ираном, считает секретарь иранского Совбеза

Войны между США и Ираном не будет, но в то же время Вашингтон ведет экономическую войну против Тегерана, заявил агентству ИРНА секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, участвующий в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

"Шамхани сказал, что США намерены причинить вред иранской экономике методами экономической войны, а военного конфликта с США не будет", - отмечает агентство.

При этом он выразил уверенность, что давление США на Иран не приведет Вашингтон к желаемым целям.

"Иран опять превратит все санкции США в возможности для себя", - цитирует агентство слова Шамхани.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

При этом исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ЭКОНОМИКА, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]