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Оборона 19.06.2019 13:50

Баку, Анкара и Тбилиси проведут совместные военные учения по организации охраны экономических проектов в регионе

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в планирующей конференции командно-штабных учений «Eternity-2019» при компьютерной поддержке.

Конференция прошла в Центре военных игр Вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«В ходе мероприятия представители соответствующих структур трех стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе», - подчеркивается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ETERNITY


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]