Баку, Анкара и Тбилиси проведут совместные военные учения по организации охраны экономических проектов в регионе

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в планирующей конференции командно-штабных учений «Eternity-2019» при компьютерной поддержке.

Конференция прошла в Центре военных игр Вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«В ходе мероприятия представители соответствующих структур трех стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе», - подчеркивается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев