Рост ВВП Азербайджана в январе-мае ускорился до 2,2%

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае 2019 года составил 2,2% против 1,1% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-май 2019 года составил 30 млрд 608,7 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-мае текущего года составил 3,099 тыс. манатов.

По данным Госкомстата 46% ВВП в январе-мае 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9,3%.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Н.Аббасова