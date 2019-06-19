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Макроэкономика 19.06.2019 13:53

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае ускорился до 2,2%

Рост ВВП Азербайджана в январе-мае 2019 года составил 2,2% против 1,1% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-май 2019 года составил 30 млрд 608,7 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-мае текущего года составил 3,099 тыс. манатов.

По данным Госкомстата 46% ВВП в январе-мае 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9,3%.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]