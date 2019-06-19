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Финансы 19.06.2019 14:05

АИКГФ упростил условия предоставления банкам-агентам гарантий по кредитам

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) увеличил до 350 тыс. манатов верхний предел кредитов для выдачи гарантий, по которым требуется стандартный пакет документов, говорится в сообщении Фонда.

Если ранее АИКГФ требовал дополнительный пакет документов для выдачи гарантий по кредиту на сумму свыше 200 тыс. манатов, то теперь данная сумма увеличена до 350 тыс. манатов.

«Кроме того, согласно новым правилам, категории отношения суммы гарантия к размеру кредиту будут связаны с кредитным рейтингом заемщика. Таким образом, предприниматели с высоким кредитным рейтингом будут освобождены от представления гарантий, а условия для предпринимателей со средним кредитным рейтингом смягчены», - отмечается в сообщении.

Эти изменения позволят устранить ограничения для доступа субъектов предпринимательства к банковским кредитам, повысят интерес банков к финансированию кредитных проектов.

К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года. На конец мая 2019 года гарантии АИКГФ по кредитам для МСП оценивались в 29,124 млн манатов.

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: КРЕДИТЫ, ГАРАНТИИ, УПРОЩЕНИЕ


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