Глава МИД Швейцарии считает закрытым вопрос о шпионском скандале в отношениях с РФ

Москве и Берну удалось снять напряженность в связи с недавним шпионским скандалом вокруг химической лаборатории в Шпице, заявил журналистам начальник швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"У нас весьма интенсивные контакты по дипломатической линии. За последние девять месяцев это наша четвертая встреча. Мы все время ощущаем необходимость обменяться (мнениями), переговорить", - сказал Кассис.

"Был также вопрос, который было необходимо прояснить, связанный с деятельностью спецслужб. Мы смогли его обсудить и снять напряженность", - подчеркнул Кассис.

14 сентября 2016 г. в швейцарской газете "Тагес анцайгер" была опубликована статья, в которой утверждалось, что весной в Нидерландах арестовали, а затем отпустили двух россиян, якобы намеревавшихся отправиться в Швейцарию для слежки за химической лабораторией в Шпице.

15 сентября в той же газете, а также в "Трибюн де Женев" был опубликован материал о том, что тех же двух россиян прокуратура Швейцарии подозревает в слежке за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. 16 сентября в публикациях "Зонтагсцайтанг" и "Матен диманш" появилась информация о том, что якобы "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом".

17 сентября официальный представитель Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что Берн намерен продолжать прикладывать усилия, направленные на поддержание хороших отношений с Москвой, но призывает "прекратить незаконную деятельность" на территории страны.