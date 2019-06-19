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ТЭК 19.06.2019 14:13

Украина в январе-мае снизила добычу угля на 8%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2019 года сократили добычу рядового угля на 7,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 12,8 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в министерстве энергетики и угольной промышленности.

Добыча коксующегося угля уменьшилась на 21,5% - до 2,1 млн тонн, энергетического - на 4,5%, до 10,7 млн тонн.

Согласно данным министерства, в мае добыча рядового угля снизилась на 1,9% к уровню мая прошлого года - до 2,6 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за пять месяцев текущего года добыли 1,6 млн тонн (снижение на 13,6%), в том числе коксующегося угля - 316 тыс. тонн (рост на 45,6%), энергетического - 1,3 млн тонн (снижение на 21,5%).

Шахты Донецкой области в январе-мае обеспечили добычу 4,2 млн тонн угля (снижение на 14,6%), Луганской - 184 тыс. тонн (снижение на 23,2%), Днепропетровской - 7,8 млн тонн (снижение на 2,5%), Львовской - 585 тыс. тонн (снижение на 12,4%), Волынской - 25 тыс. тонн (снижение на 51,2%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% - до 33,3 млн. тонн. В том числе добыча коксующегося угля уменьшилась на 14,7% - до 5,8 млн тонн, энергетического - на 2,2%, до 27,5 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, УГОЛЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]