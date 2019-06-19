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СНГ 19.06.2019 15:42

Партия Зеленского на выборах в Раду может получить почти 50% голосов - опрос

Попасть в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, могли пять партий, с большим отрывом среди них лидирует "Слуга народа", приводит данные опроса социологическая группа "Рейтинг".

Согласно опросу, за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (34,5% из всех опрошенных).

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11,1% определившихся (и 8% из всех опрошенных), за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 8,1% респондентов (6% среди всех порошенных).

Также преодолевает проходной 5%-й барьер партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, за нее - 7,3% среди определившихся (5,2% всех опрошенных).

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" набрала бы среди определившихся 5% среди. (3,6% всех опрошенных).

Опрос проводился с 8 по 12 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Порог прохождения в Раду для партий составляет 5%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]