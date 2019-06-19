Партия Зеленского на выборах в Раду может получить почти 50% голосов - опрос

Попасть в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, могли пять партий, с большим отрывом среди них лидирует "Слуга народа", приводит данные опроса социологическая группа "Рейтинг".

Согласно опросу, за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (34,5% из всех опрошенных).

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11,1% определившихся (и 8% из всех опрошенных), за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 8,1% респондентов (6% среди всех порошенных).

Также преодолевает проходной 5%-й барьер партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, за нее - 7,3% среди определившихся (5,2% всех опрошенных).

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" набрала бы среди определившихся 5% среди. (3,6% всех опрошенных).

Опрос проводился с 8 по 12 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Порог прохождения в Раду для партий составляет 5%.