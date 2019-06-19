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Дальнее зарубежье 19.06.2019 16:01

Правительство Индонезии хочет перенести столицу с острова Ява на Калимантан

Правительство Индонезии хочет перенести столицу страны из Джакарты на острове Ява на другой остров архипелага Калимантан, переезд может начаться в 2024 году после строительства необходимой инфраструктуры, сообщают местные СМИ.

В министерстве национального развития журналистам сообщили, что план переезда в целом готов. Он предполагает, что в 2021-2023 году правительство начнет создавать инфраструктуру на выбранном для столицы месте на острове Калимантан.

"Таким образом в этом году президент объявит о том, как будет проходить переезд, а также сообщит о том, где будет располагаться новая столица. Процесс переезда начнется в 2024 году", - заявил глава ведомства журналистам.

Президент Индонезии Джоко Видодо в мае посетил Калимантан, чтобы выяснить, какие города могут стать новой столицей. Среди наиболее вероятных кандидатов - Баликпапан и Паланкарайя.

Как уточняет издание, дискуссия о возможном переезде столицы ведется в Индонезии десятилетиями. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести центральное правительство в Палангкарайю. В 2017 году эта идея вновь стала обсуждаться в правительстве и парламенте. Ее цель - решить проблемы Джакарты, которые связаны со столичным статусом - большие пробки, загрязнение воздуха, перенаселенность и другие. Также считается, что, если столица переедет с острова Ява, это позволит индонезийской экономике развиваться более сбалансированно.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, СТОЛИЦА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]