Правительство Индонезии хочет перенести столицу с острова Ява на Калимантан

Правительство Индонезии хочет перенести столицу страны из Джакарты на острове Ява на другой остров архипелага Калимантан, переезд может начаться в 2024 году после строительства необходимой инфраструктуры, сообщают местные СМИ.

В министерстве национального развития журналистам сообщили, что план переезда в целом готов. Он предполагает, что в 2021-2023 году правительство начнет создавать инфраструктуру на выбранном для столицы месте на острове Калимантан.

"Таким образом в этом году президент объявит о том, как будет проходить переезд, а также сообщит о том, где будет располагаться новая столица. Процесс переезда начнется в 2024 году", - заявил глава ведомства журналистам.

Президент Индонезии Джоко Видодо в мае посетил Калимантан, чтобы выяснить, какие города могут стать новой столицей. Среди наиболее вероятных кандидатов - Баликпапан и Паланкарайя.

Как уточняет издание, дискуссия о возможном переезде столицы ведется в Индонезии десятилетиями. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести центральное правительство в Палангкарайю. В 2017 году эта идея вновь стала обсуждаться в правительстве и парламенте. Ее цель - решить проблемы Джакарты, которые связаны со столичным статусом - большие пробки, загрязнение воздуха, перенаселенность и другие. Также считается, что, если столица переедет с острова Ява, это позволит индонезийской экономике развиваться более сбалансированно.