СП Узбекнефтегаза, Газпрома и ГПБ вложит более $700 млн в добычу газа на северо-западе Узбекистана

Совместное предприятие Natural Gas-Stream инвестирует свыше $700 млн в разведку и добычу газа на северо-западе Узбекистана.

По данным портала нормативно-правовых документов Узбекистана, правительство страны своим постановлением утвердило технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестпроекта по проведению геологоразведочных работ на месторождениях Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработке месторождения Урга, Акчалакской и Чандырской группы месторождений (Устюртский регион на северо-западе Узбекистана).

Реализацией данного проекта займется компания Natural Gas-Stream, созданная АО "Узбекнефтегаз" и компанией Gas Project Development Central Asia (СП "Газпрома" и Газпромбанка). Объем инвестиций составит $701,4 млн, в том числе средства СП - $243,4 млн, кредит Bank GPB International S.A. (Люксембург, дочерняя компания Газпромбанка) - $458 млн.

Согласно ТЭО, проектная мощность по добыче будет равна 1,633 млрд кубометров природного газа, 94,5 тыс. тонн газового конденсата. Весь добываемый газ будет поставляться на экспорт.

СП Natural Gas-Stream было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь добыча углеводородов за последние 15 лет существенно упала.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тыс. тонн, природного газа - выросла на 6,1%, до 59,842 млрд кубометров.