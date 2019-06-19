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Оборона 19.06.2019 14:56

Азербайджан и французская Thales Group наладят СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана и международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения «Thales Group» могут создать СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации.

По сообщению ведомства, обсуждения с руководством «Thales Group» провел представитель министерства Фаррух Везиров на полях Paris Air Show-2019 во Франции.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы создания СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации. Кроме того, собеседники также обсудили вопрос создания регионального сервисного центра по оказанию техобслуживания и ремонту продукции «Thales Group», используемых в Азербайджане и соседних странах»,- говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что стороны достигли соглашения по реализации последующих шагов в рамках обсужденных проектов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОБРОНПРОМ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]