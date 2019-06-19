Азербайджан и французская Thales Group наладят СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана и международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения «Thales Group» могут создать СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации.
По сообщению ведомства, обсуждения с руководством «Thales Group» провел представитель министерства Фаррух Везиров на полях Paris Air Show-2019 во Франции.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы создания СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации. Кроме того, собеседники также обсудили вопрос создания регионального сервисного центра по оказанию техобслуживания и ремонту продукции «Thales Group», используемых в Азербайджане и соседних странах»,- говорится в сообщении министерства.
Ведомство отмечает, что стороны достигли соглашения по реализации последующих шагов в рамках обсужденных проектов.
Ф.Исазаде
Azconstruction увеличило в 2018г уставный капитал в 200 раз
Азербайджан в январе-мае увеличил добычу серебра на 18%
Азербайджан в январе-мае 2019г увеличил добычу золота на 10%
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Турции из-за высокого спроса - АТОР
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Проблемы, с которыми люди обращаются к Путину, в этом году власти регионов начали решать еще до "прямой линии" - Песков
Киев обещает сделать все для ареста подозреваемого в причастности к авиакатастрофе над Донбассом
Президент Молдавии намерен обсудить в Минске с Медведевым вопрос продления беспошлинной поставки молдавских товаров в Россию
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви