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Социум 19.06.2019 15:08

Минимальная пенсия в Азербайджане осенью будет увеличена на 25%

Минимальная пенсия в Азербайджане с 1 октября 2019 года будет увеличена на 25% - до 200 манатов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в парламент проект изменений в закон «О трудовых пенсиях». Согласно проекту предусматривается увеличение минимальной пенсии на 25% - до 200 манатов», - заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в эфире телеканала Real TV.

По его словам, это будет второе повышение в текущем году минимальной пенсии. Ранее с 1 марта 2019 года ее размер был увеличен со 116 манатов до 160 манатов.

«В рамках новых предложений, повышение минимальной пенсии затронет 660 тыс. человек. На эти цели до конца текущего года будет направлено свыше 70 млн манатов, в 2020 году – до 220 млн манатов», - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что накануне президент страны подписал пакет документов, предусматривающих повышение с 1 сентября 2019 года минимальной зарплаты (МРОТ), денежного довольствия военнослужащих, зарплат учителей, зарплат госслужащих. «По нашим предварительным оценкам, данные меры охватят порядка 1,4 млн человек. В связи с данными повышениями в сентябре-декабре 2019 года из госбюджета будет выделено до 550 млн манатов, в 2020 году – свыше 1,5 млрд манатов», сказал Алиев.

Замминистра подчеркнул, что в реализации данных мер, средняя зарплата госслужащих в Азербайджане с 1 сентября 2019 года увеличится с 833 манатов до 1200 манатов.

А.Азизов

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Тэги: ПЕНСИИ, МИНИМУМ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]