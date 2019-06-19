Mitsui заинтересована в инвестициях в развитие ветряной энергетики в Азербайджане –вице-президент

Японская «Mitsui» заинтересована в инвестициях в проекты по развитию в Азербайджане возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил вице-президент компании Кеничи Мочида.
«Mitsui и Минэнерго Азербайджана в среду подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере ВИЭ. Документ предусматривает оценку потенциала этой сферы и сотрудничество для создания условий по инвестициям в ее развитие. Документ подписали заместитель министра энергетики Самир Велиев и вице-президент Mitsui Кеничи Мочида», - отмечается в сообщении министерства энергетики.
Велиев отметил, что сотрудничество с Mitsui внесет свой вклад в развитие в стране ВИЭ и реализацию совместных проектов.
Мочида расценил меморандум как образец сотрудничества между Азербайджаном и Японией. Вице-президент отметил, что Mitsui заинтересована во вложении инвестиций в сферу ВИЭ, в частности, в развитие ветряной энергетики в Азербайджане.
«Стороны также обсудили основные цели и направления будущего сотрудничества», - отмечается в информации.
По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.
Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.
Н.Аббасова
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