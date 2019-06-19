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ТЭК 19.06.2019 15:27

Mitsui заинтересована в инвестициях в развитие ветряной энергетики в Азербайджане –вице-президент

Японская «Mitsui» заинтересована в инвестициях в проекты по развитию в Азербайджане возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил вице-президент компании Кеничи Мочида.

«Mitsui и Минэнерго Азербайджана в среду подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере ВИЭ. Документ предусматривает оценку потенциала этой сферы и сотрудничество для создания условий по инвестициям в ее развитие. Документ подписали заместитель министра энергетики Самир Велиев и вице-президент Mitsui Кеничи Мочида», - отмечается в сообщении министерства энергетики.

Велиев отметил, что сотрудничество с Mitsui внесет свой вклад в развитие в стране ВИЭ и реализацию совместных проектов.

Мочида расценил меморандум как образец сотрудничества между Азербайджаном и Японией. Вице-президент отметил, что Mitsui заинтересована во вложении инвестиций в сферу ВИЭ, в частности, в развитие ветряной энергетики в Азербайджане.

«Стороны также обсудили основные цели и направления будущего сотрудничества», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Н.Аббасова

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Тэги: MITSUI, ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]