Китай закупает иранский сжиженный газ, несмотря на американские санкции - Kpler

Китайские компании продолжают покупать сжиженный нефтяной газ (liquefied petroleum gas) в Иране, несмотря на запрет на импорт иранских нефтепродуктов, введенный США в мае, сообщает агентство Bloomberg.
Как показывают данные о перемещении морских судов, собранные и проанализированные компанией Kpler SAS, в мае и июне в Китай из Ирана направлялись как минимум пять супертанкеров со сжиженным газом. По оценке Bloomberg, совокупная стоимость их грузов составляет порядка $100 млн.
Ранее Китай получал примерно 20% всего необходимого стране сжиженного газа, который используется в том числе в газовых плитах и для производства пластика, в США. Однако после введения Вашингтоном пошлин на импорт китайских товаров Пекин пошел на ответные меры, введя 25%-ные сборы за ввоз ряда продуктов из США. В эту категорию попали и нефтепродукты, после чего китайские компании начали активно закупать сжиженный газ у Ирана.
"Китайские компании используют различные способы скрыть свои действия, - отметил аналитик Kpler Илья Николаев. - Например, они отключают транспондеры у судов, намеренно указывают ложные направления движения или указывают в качестве портов загрузки порты в Катаре, Саудовской Аравии или ОАЭ".
Эксперты также отмечают вероятность того, что китайские нефтеперерабатывающие компании могут закупать в Иране также и нефть в обход американских санкций. В прошлую пятницу такое предположение высказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруйет, добавив, что конкретных доказательств нарушений у министерства нет.
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