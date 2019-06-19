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ТЭК 19.06.2019 15:43

Китай закупает иранский сжиженный газ, несмотря на американские санкции - Kpler

Китайские компании продолжают покупать сжиженный нефтяной газ (liquefied petroleum gas) в Иране, несмотря на запрет на импорт иранских нефтепродуктов, введенный США в мае, сообщает агентство Bloomberg.

Как показывают данные о перемещении морских судов, собранные и проанализированные компанией Kpler SAS, в мае и июне в Китай из Ирана направлялись как минимум пять супертанкеров со сжиженным газом. По оценке Bloomberg, совокупная стоимость их грузов составляет порядка $100 млн.

Ранее Китай получал примерно 20% всего необходимого стране сжиженного газа, который используется в том числе в газовых плитах и для производства пластика, в США. Однако после введения Вашингтоном пошлин на импорт китайских товаров Пекин пошел на ответные меры, введя 25%-ные сборы за ввоз ряда продуктов из США. В эту категорию попали и нефтепродукты, после чего китайские компании начали активно закупать сжиженный газ у Ирана.

"Китайские компании используют различные способы скрыть свои действия, - отметил аналитик Kpler Илья Николаев. - Например, они отключают транспондеры у судов, намеренно указывают ложные направления движения или указывают в качестве портов загрузки порты в Катаре, Саудовской Аравии или ОАЭ".

Эксперты также отмечают вероятность того, что китайские нефтеперерабатывающие компании могут закупать в Иране также и нефть в обход американских санкций. В прошлую пятницу такое предположение высказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруйет, добавив, что конкретных доказательств нарушений у министерства нет.

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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, СПГ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]