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СНГ 19.06.2019 15:36

Совместная следственная группа выдала международные ордера на арест четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing в 2014 году

Совместная следственная группа в среду выдала международные ордера на арест четырех человек, подозреваемых к причастности к гибели авиалайнера Boeing в небе над Украиной в 2014 году.

"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

После этого он озвучил имена первых подозреваемых - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, НИДЕРЛАНДЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ОРДЕРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]