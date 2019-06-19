Половина украинцев довольна работой президента Зеленского - опрос

Половина граждан Украины положительно оценивают деятельностью президента Владимира Зеленского, приводит данные опроса социологическая группа "Рейтинг".
49% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.
Также выросло количество тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.
Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, 36% придерживаются противоположного мнения, еще 30% - не определились.
"Динамика изменения настроений населения в положительную сторону дальше продолжается", - отмечается в пресс-релизе группы "Рейтинг".
Больше всего оптимистов среди жителей юга Украины, молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа", "Сила и честь", а также "Голос". В то же время сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.
Положительно оценивают работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 22% респондентов, а 65% - отрицательно.
Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны только 5%.
Согласно опросу, половина респондентов (50%) ожидают от президента Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.
Ещё 38% - надеются на снижение тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников,
Кроме того, 17% ждут отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Азербайджан планирует совместные проекты в аэрокосмической сфере с Airbus Group
Азербайджан и французская Thales Group наладят СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации
Азербайджан и французская Nexter обсудили «дорожную карту» реализации совместных проектов в сфере обороны
Azconstruction увеличило в 2018г уставный капитал в 200 раз
Азербайджан в январе-мае увеличил добычу серебра на 18%
Азербайджан в январе-мае 2019г увеличил добычу золота на 10%
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Турции из-за высокого спроса - АТОР
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви