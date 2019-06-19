Половина украинцев довольна работой президента Зеленского - опрос

Половина граждан Украины положительно оценивают деятельностью президента Владимира Зеленского, приводит данные опроса социологическая группа "Рейтинг".

49% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Также выросло количество тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.

Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, 36% придерживаются противоположного мнения, еще 30% - не определились.

"Динамика изменения настроений населения в положительную сторону дальше продолжается", - отмечается в пресс-релизе группы "Рейтинг".

Больше всего оптимистов среди жителей юга Украины, молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа", "Сила и честь", а также "Голос". В то же время сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Положительно оценивают работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 22% респондентов, а 65% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны только 5%.

Согласно опросу, половина респондентов (50%) ожидают от президента Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.

Ещё 38% - надеются на снижение тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников,

Кроме того, 17% ждут отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.