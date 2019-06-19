Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Турции из-за высокого спроса - АТОР

Цены на турпакеты в Турцию не будут снижаться, поскольку спрос на поездки у российских туристов и так очень высокий, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Спрос на Турцию настолько хороший, что я не вижу ни одной предпосылки, что цена может измениться. С 15 июля цены наоборот вырастут, а потом еще раз вырастут с 15 августа, это сезонное повышение. Спрос активный и у нас, и на европейских рынках. Турция хорошо себя чувствует", - рассказала она.
Как сообщалось ранее, турецкие отели в этом году уже повысили цены для зарубежных рынков на 10-15% из-за высокого спроса со стороны европейских туристов. По мнению экспертов, отельеры пытаются компенсировать потери, которые они понесли в 2015-2016 годах из-за снижения турпотока из России и европейских стран. При этом, по словам Ломидзе, туры в Турцию очень хорошо продавались по акциям раннего бронирования даже по возросшим ценам.
Турцию в 2018 году посетили 39,5 млн иностранных туристов. По итогам прошлого года зафиксировано 5,965 млн туристических прибытий из России, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла первое место по числу туристов в Турции, ее доля составила 15,1%. Ожидается, что в 2019 году страну посетят более 6 млн россиян.
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