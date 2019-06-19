Главы регионов и члены правительства РФ подтверждают, что намерены на своих рабочих местах смотреть в четверг "прямую линию" президента со страной.
Второй год подряд они, вслед за президентом, готовятся давать разъяснения по поступившим в студию вопросам.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет находиться на рабочем месте во время проведения "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы ответить на вопросы в случае необходимости", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду в пресс-центре правительства региона.
"Глава региона будет смотреть и слушать "прямую линию", находясь на рабочем месте, в правительстве края. Техническая возможность включения в случае необходимости его ответа на вопросы будет обеспечена", - сказали в пресс-центре.
Глава Ростовской области Василий Голубев также завтра будет на своём рабочем месте следить за ходом "прямой линии", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края сказал "Интерфаксу", что "Сергей Фургал и весь кабинет региональных министров будут все время "прямой линии" на своих рабочих местах".
"Прямую линию президента смотрю каждый год. Нынешний не станет исключением. Формат "прямой линии" подразумевает откровенное общение с людьми. Поэтому все члены правительства Саратовской области будут готовы сразу же откликнуться на обращения жителей региона к главе государства", - заявил "Интерфаксу" губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев будет готов лично ответить на все прозвучавшие в адрес региона вопросы в ходе "прямой линии" президента РФ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой администрации. "Губернатор, безусловно, будет готов немедленно ответить, если к нему поступит обращение. Все обращения граждан, которые прозвучат в ходе "прямой линии", будут отработаны", - сказал собеседник агентства.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что, как обычно, будет смотреть "прямую линию" на рабочем месте. "Буду смотреть прямой эфир в своем кабинете", - сказал глава региона.
В аппаратах сразу нескольких федеральных министров "Интерфаксу" сообщили, что члены правительства также будут в случае необходимости подключиться к "прямой линии".
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