"Дочка" Eesti Energia покупает в Польше 20 парков солнечных батарей за 17 млн евро

Подразделение эстонского энергоконцерна Eesti Energia в сфере альтернативной энергетики - Enefit Green - подписало договор о покупке проекта 20 парков солнечных батарей в Польше за 17,3 млн евро, сообщили BNS в пресс-службе Eesti Energia.

До настоящего времени владельцем этих активов являлась польская фирма Solaque Holding Ltd, принадлежащая GEO Group (работает в сфере альтернативной энергетики).

На девяти из 20 приобретаемых объектов уже завершен монтаж. Остальные солнечные станции находятся в фазе завершения строительства и будут введены в эксплуатацию к осени.

Суммарная мощность парков солнечных батарей составит 19,15 МВт, ежегодно они смогут производить почти 20 ГВт.ч электроэнергии, что достаточно для энергоснабжения почти 7 тыс. домохозяйств в течение года.

Генерируемое объектами электричество будет поставляться в электросети, за реализацию электроэнергии отвечает польская дочерняя фирма Eesti Energia, предприятие Enefit Sp. z o.o. В будущем предполагается продавать эту электроэнергию напрямую польским клиентам.

Enefit Green производит электро- и теплоэнергию, генерирующие мощности работают на основе ветра, воды, солнца, сжигания биомассы и смешанных бытовых отходов в Эстонии, Латвии, Литве, а теперь и в Польше. В состав Enefit Green также входит завод по производству древесных гранул в Латвии и другие активы.

Государственный энергетический концерн Eesti Energia объединяет более 20 предприятий.