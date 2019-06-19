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Дальнее зарубежье 19.06.2019 17:02

Правительство ФРГ пока не знает место встречи советники лидеров "нормандской четверки"

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что пока не знает, где именно пройдет встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

Встреча запланирована на 12 июля.

"Не могу сказать ничего конкретного", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

Предстоящую встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" накануне после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НОРМАНДИЯ, ЧЕТВЕРКА, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]