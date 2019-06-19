Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что пока не знает, где именно пройдет встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

Встреча запланирована на 12 июля.

"Не могу сказать ничего конкретного", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

Предстоящую встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" накануне после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.