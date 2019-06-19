Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 1.97 Brent 62.14 1.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.06.2019 15:51

Суд по делу МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению малазийского Boeing на востоке Украины начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге. Соответствующее объявление сделал глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербейке (Fred Westerbeke).

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола... Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра", - сказал он.

При этом Вестербейке обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем, он предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

Ранее ССГ назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

Представитель ССГ заявил, что следствие не будет просить Россию об экстрадиции фигурантов дела, так как она запрещена конституцией РФ, однако следствие попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых

Фигуранты по делу о крушении MH-17 сами не "нажимали кнопку" пуска ракеты, но все равно ответственны за гибель людей, считают международные следователи, и следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]