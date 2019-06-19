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Бизнес и законодательство 19.06.2019 15:53

Покупка Бакинского завода нефтяного машиностроения обойдется новому владельцу в $10 млн

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана завершил инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО «Baki neft masınqayırma zavodu» («Бакинский завод нефтяного машиностроения»), занимающегося производством нефтяного оборудования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.

«Победителем конкурса по продаже 97,35% акций предприятия стало физическое лицо, которое перечислит в госбюджет Азербайджана 4,7 млн манатов за акции общества», - отметили в Госкомитете.

Кроме этого, инвестор взял обязательства по вложению 10,2 млн манатов ($6 млн по текущему курсу) в развитие предприятия.

Помимо этого, инвестор обязуется погасить долги предприятия: по отчислениям на обязательное социальное страхование (1,9 млн манатов) и по зарплате (115 тыс. манатов).

Согласно инвестпрограмме, инвестиции планируются в закупку нового оборудования и технологий, строительство новых сталеплавильных печей, увеличение запасов сырья и материалов.

«Все запланированные работы будут выполнены в течение одного года. Это позволит открыть 165 новых рабочих мест», - подчеркнули в ведомстве.

Завод расположен в Баку и занимается производством нефтепромыслового оборудования и запасных частей к ним. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1934 году. В настоящее время на предприятии работают 120 человек.

Уставной капитал предприятия по состоянию на 1 февраля 2019 года составляет 16,1 млн манатов, он разделен на 8,05 млн акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]