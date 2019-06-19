Покупка Бакинского завода нефтяного машиностроения обойдется новому владельцу в $10 млн

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана завершил инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО «Baki neft masınqayırma zavodu» («Бакинский завод нефтяного машиностроения»), занимающегося производством нефтяного оборудования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.
«Победителем конкурса по продаже 97,35% акций предприятия стало физическое лицо, которое перечислит в госбюджет Азербайджана 4,7 млн манатов за акции общества», - отметили в Госкомитете.
Кроме этого, инвестор взял обязательства по вложению 10,2 млн манатов ($6 млн по текущему курсу) в развитие предприятия.
Помимо этого, инвестор обязуется погасить долги предприятия: по отчислениям на обязательное социальное страхование (1,9 млн манатов) и по зарплате (115 тыс. манатов).
Согласно инвестпрограмме, инвестиции планируются в закупку нового оборудования и технологий, строительство новых сталеплавильных печей, увеличение запасов сырья и материалов.
«Все запланированные работы будут выполнены в течение одного года. Это позволит открыть 165 новых рабочих мест», - подчеркнули в ведомстве.
Завод расположен в Баку и занимается производством нефтепромыслового оборудования и запасных частей к ним. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1934 году. В настоящее время на предприятии работают 120 человек.
Уставной капитал предприятия по состоянию на 1 февраля 2019 года составляет 16,1 млн манатов, он разделен на 8,05 млн акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.
Б.Рустамбеков
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