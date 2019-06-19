Азербайджан планирует совместные проекты в аэрокосмической сфере с Airbus Group

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана проведет в Баку очередной раунд переговоров с представителями одного из крупнейших машиностроительных холдингов Италии «Leonardo» и компании «Airbus Group» по реализации совместных проектов.
Соответствующая договоренность между сторонами достигнута на полях Paris Air Show-2019 во Франции.
«Представитель ведомства Фаррух Везиров, в частности, продолжил обсуждения с представителями Leonardo совместные проекты. Кроме этого, на встрече с представителями компании Airbus Group была достигнута договоренность по реализации проектов в аэрокосмической сфере»,- говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что стороны «договорились провести очередную встречу экспертов в Азербайджане».
Как сообщалось ранее, замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев и гендиректор «Leonardo» Лоренцо Мариани ранее в Баку обсудили вопросы реализации совместных проектов по производству реактивных учебно-тренировочных самолетов.
Компания «Leonardo» специализируется на производстве различных видов продукции в сфере обороны и безопасности.
Ф.Исазаде
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