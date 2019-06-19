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Оборона 19.06.2019 16:04

Азербайджан планирует совместные проекты в аэрокосмической сфере с Airbus Group

Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана проведет в Баку очередной раунд переговоров с представителями одного из крупнейших машиностроительных холдингов Италии «Leonardo» и компании «Airbus Group» по реализации совместных проектов.

Соответствующая договоренность между сторонами достигнута на полях Paris Air Show-2019 во Франции.

«Представитель ведомства Фаррух Везиров, в частности, продолжил обсуждения с представителями Leonardo совместные проекты. Кроме этого, на встрече с представителями компании Airbus Group была достигнута договоренность по реализации проектов в аэрокосмической сфере»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что стороны «договорились провести очередную встречу экспертов в Азербайджане».

Как сообщалось ранее, замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев и гендиректор «Leonardo» Лоренцо Мариани ранее в Баку обсудили вопросы реализации совместных проектов по производству реактивных учебно-тренировочных самолетов.

Компания «Leonardo» специализируется на производстве различных видов продукции в сфере обороны и безопасности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]