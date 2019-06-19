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СНГ 19.06.2019 16:08

Международные следователи ищут свидетелей, чтобы определить, кто решил направить сбивший MH-17 комплекс "Бук" на Украину

Группа международных следователей по делу о крушении самолета MH-17 объявила в среду, что намерена определить, кто принял решение об отправке на восток Украины сбившего авиалайнер комплекса "Бук".

"Нам нужно определить, кто принял решение об отправке "Бука"... Также мы хотим знать, какая была поставлена задача", - сказал представитель группы на пресс-конференции в Нидерландах.

Представители группы подчеркнули, что ищут свидетелей, которые смогли бы пролить свет на эти вопросы.

Также они призвали РФ "начать сотрудничать" с ними.

Участники пресс-конференции пояснили, что пока не знают, удастся ли предъявить обвинения дополнительным фигурантами дела MH-17. Они также отметили, что пока им не хватает информации для предъявления обвинений тем, кто непосредственно запустил ракету по пассажирскому самолету.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]