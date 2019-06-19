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Дальнее зарубежье 19.06.2019 17:30

Советники лидеров "нормандской четверки" обсудят перспективы саммита - МИД Германии

Официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию на востоке Украины призвана создать предпосылки для проведения возможного саммита.

Встреча советников запланирована на 12 июля, где она пройдет - пока неизвестно.

"Эта встреча должна будет создать условия для возможного проведения саммита",- сказал Бройль журналистам в Берлине в среду.

Советники лидеров четырех стран - России, Украины, Германии и Франции - должны будут обсудить "реализацию минских договорённостей".

Предстоящую встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" накануне после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, , ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]