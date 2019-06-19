Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $61,75 за баррель

Нефтяной рынок перешел к умеренному снижению в ходе торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая на саммите в Осаке и оценивают новость о переносе заседания ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:02 подешевели на $0,39 (0,62%) - до $61,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $53,87 за баррель.

На предыдущих торгах Brent подорожала почти на 2%, тогда как цена WTI взлетела на 3,8%, рекордными темпами за пять месяцев, на заявлениях президента США Дональда Трампа о намерении провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Тем временем в среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

Также рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Ожидается, что отчет Минэнерго укажет на сокращение товарных запасов нефти в стране на 1,25 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил об уменьшении запасов нефти на 812 тыс. баррелей.