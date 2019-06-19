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СНГ 19.06.2019 18:02

Президент Молдавии намерен обсудить в Минске с Медведевым вопрос продления беспошлинной поставки молдавских товаров в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в ходе визита в Минск 20-21 июня собирается обсудит вопрос продления периода беспошлинного экспорта молдавских товаров на российский рынок.

Додон написал в среду на своей странице в facebook, что этому будут посвящены встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМ, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Экспорт молдавской агропромышленной продукции в Российскую Федерацию растет впечатляющими темпами благодаря договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года", - отметил Додон.

Он привел данные, согласно которым в январе-мае 2019 года объем поставок по четырем товарным группам существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза - с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн до почти 7,7 млн литров, или на 52%.

"Считаю эти показатели лучшим доказательством правильности выбранного администрацией президента РМ курса на восстановление полноценных экономических отношений с РФ. Мы будем и далее прилагать усилия для укрепления позиций наших экспортеров на российском рынке, который является важнейшим традиционным рынком сбыта. В связи с этим есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года", - подчеркнул Додон.

Он также считает, что "Молдавия должна стремиться к наращиванию экспорта на другие рынки".

"В этом отношении администрация президента рассчитывает на тесное взаимодействие с правительством Майи Санду, с которым мы находимся в постоянном контакте. Уверен, что исполнительная власть нашей страны при поддержке нового парламентского большинства будет способствовать реализации стратегии взвешенной внешней политики и взаимовыгодных внешнеэкономических связей на основе национальных интересов страны", - заявил Додон.

В ходе визита в Минск он примет участие в заседании Экономического совета СНГ и церемонии торжественного открытия Вторых Европейских Олимпийских игр.

Козак приезжал в Кишинев 3 июня. Он однозначно высказался за создание коалиции между Партией социалистов Додона и правым блоком ACUM. После его визита, а также визита представителей Евросоюза и Госдепартамента США, которые побывали в Кишиневе в тот же день, удалось преодолеть политический кризис в Молдавии и осуществить мирную смену власти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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