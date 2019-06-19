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СНГ 19.06.2019 18:23

Киев обещает сделать все для ареста подозреваемого в причастности к авиакатастрофе над Донбассом

Власти Украины намерены арестовать обвиняемого в причастности к крушению малазийского Boeing в Донбассе украинца Леонида Харченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды), на которой были объявлены имена четырех подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета в небе над Донбассом в 2014 году.

"Мы будем пытаться арестовать это лицо, и мы сделаем все, что можем. Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и, в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами, выполним решение суда в отношении этого человека", - заявил Луценко.

Между тем ранее представители международной следственной группы не исключили, что Харченко, названный в числе подозреваемых в причастности к крушению малазийского авиалайнера, находится на неконтролируемых властями Украины территориях Донбасса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]