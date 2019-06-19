Тенденцией нынешнего года при подготовке к "прямой линии" президента РФ Владимира Путина является то, что многие обращения к главе государства начинают решаться еще до начала общения президента с гражданами, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В этом году все начинает сдвигаться с "мертвой точки" до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", - сказал он в эфире "Первого канала".
Песков назвал такую тенденцию позитивной.
Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал о том, как глава государства готовится к "прямой линии".
"С момента начала сбора вопросов порционно он получает весь массив. И в последние дни он традиционно посвящает тому, чтобы овладеть тем массивом справочных материалов, которые каждый раз готовятся ему ведомствами, то есть происходит такой апдейт информации. Он сам смотрит какие-то видеообращения, он смотрит то, что приходит в письменном варианте. И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед "прямой линией", - рассказал Песков.
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