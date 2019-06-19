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СНГ 19.06.2019 18:26

Проблемы, с которыми люди обращаются к Путину, в этом году власти регионов начали решать еще до "прямой линии" - Песков

Тенденцией нынешнего года при подготовке к "прямой линии" президента РФ Владимира Путина является то, что многие обращения к главе государства начинают решаться еще до начала общения президента с гражданами, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В этом году все начинает сдвигаться с "мертвой точки" до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", - сказал он в эфире "Первого канала".

Песков назвал такую тенденцию позитивной.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал о том, как глава государства готовится к "прямой линии".

"С момента начала сбора вопросов порционно он получает весь массив. И в последние дни он традиционно посвящает тому, чтобы овладеть тем массивом справочных материалов, которые каждый раз готовятся ему ведомствами, то есть происходит такой апдейт информации. Он сам смотрит какие-то видеообращения, он смотрит то, что приходит в письменном варианте. И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед "прямой линией", - рассказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]