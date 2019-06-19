Экспорт из Грузии в РФ за год вырос на 27,9% - статданные

Торговый оборот Грузии с Россией в январе-мае увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 3,7% - до $568,2 млн, сообщает в среду Национальная служба статистики республики.
При этом экспорт грузинских товаров в РФ, состоящий в основном из ферросплавов, вина и минеральной воды, а также спиртных напитков и другой продукции, вырос на 27,9% - до $218,7 млн (14,9% всего экспорта Грузии). По этому показателю Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции.
Импорт товаров из России в Грузию, представляющих главным образом нефть и нефтепродукты, пшеницу, кокс, каменный уголь и нефтяные газы, снизился на 7,3% - до $349,6 млн (17,1% всего импорта республики).
По итогам пяти месяцев текущего года на долю России пришлось 11,5% всего внешнеторгового оборота Грузии против 11,2% годом ранее, в результате чего она сохранила за собой второе место среди основных торговых партнеров республики после Турции (14,2%).
В первой десятке торговых партнеров Грузии также Азербайджан (8,8%), Китай (8%), Украина (5,1%), Армения (4,5%), США (4,4%), Германия (4%), Болгария (3,4%), Румыния (3,4%). Экспортно-импортные операции республика в январе-мае осуществляла с 130 странами. Торговый оборот со странами СНГ увеличился на 1,3% - до $1 млрд 700 млн, со странами Евросоюза - снизился на 3,9%, до $1 млрд 246,7 млн.
Внешнеторговый оборот Грузии за пять месяцев этого года составил $4 млрд 959,4 млн, что на 1,1% больше, чем за тот же период 2018 года. Экспорт вырос на 14,2% - до $1 млрд 466,7 млн, импорт - снизился на 3,6%, до $3 млрд 492,8 млн.
В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 484,4 млн - на 17% больше показателя предыдущего года. В том числе торговый оборот республики с Россией в прошлом году увеличился на 15%, до $1 млрд 373 млн.
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