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Регион 19.06.2019 19:03

Главы МИД Германии и Франции призывают к деэскалации ситуации вокруг Ирана

Угроза войны в Персидском заливе из-за ситуации вокруг Ирана сохраняется, необходимо наладить диалог между Тегераном и Вашингтоном для снятия напряженности, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Ситуация серьезная. Угроза войны в Персидском заливе не устранена, и мы должны сделать все, чтобы это не произошло", - сказал министр в среду в Париже на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Именно поэтому мы поддерживаем диалог со всеми сторонами. Я был в Тегеране, мы обсуждаем также с американцами. Главное - содействовать этому диалогу, чтобы добиться деэскалации и долгосрочного решения", - подчеркнул Маас.

В свою очередь Ле Дриан сказал, что "заявление Тегерана о возможности отказа от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызывает обеспокоенность".

"Полагаем, что это не в интересах Ирана", - сказал французский министр.

"Мы также считаем, что выход США из атомной сделки - это нехороший шаг и что максимальное давление, которое они хотят оказать сегодня, способствовало напряженности. И мы хотим объединить наши усилия, чтобы запустить процесс деэскалации в регионе", - сказал Ле Дриан.

"Время еще есть, и мы хотим, чтобы всех игроков побудили к хладнокровию. Время еще есть, но его мало", - подчеркнул глава МИД Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]