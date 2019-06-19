Киев передает Нидерландам всю собранную информацию по крушению рейса МН17 - Луценко

Подозрения, выдвинутые прокуратурой Нидерландов в отношении четырех человек, причастных к крушению самолета "Боинг" рейса МН17, базируются в том числе на перехвате телефонных разговоров, полученных украинской стороной, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"В этом деле украинские правоохранители допросили 259 человек и проанализировали 5,5 млрд страниц различной IT-информации, из них около 700 млн страниц являются полезными для нашего следствия. Весь этот массив нашей титанической работы мы передаем в рамках соглашения в Совместную следственную группу - нашим голландским коллегам", - рассказал Луценко журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды).
Он сообщил, что у украинского следствия также есть большой массив перехвата телефонных разговоров. Эти записи, полученные Службой безопасности Украины, являются важными для осуждения подозреваемых, сказал генпрокурор.
Луценко отметил, что "сегодняшнее подозрение голландской прокуратуры базируется в том числе и на указанных телефонных перехватах. "Поэтому это подозрение в Голландии является очередным сертификатом качестве собственно и украинского подозрения, в том числе на основе полученных телефонных перехватов", - сказал генпрокурор.
Как сообщалось, 17 июля 2015 года тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин подписал соглашение о продлении мандата совместной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, таким образом поддержав соответствующее предложение голландского коллеги Фредерика Вестербеке.
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