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СНГ 19.06.2019 19:18

Киев передает Нидерландам всю собранную информацию по крушению рейса МН17 - Луценко

Подозрения, выдвинутые прокуратурой Нидерландов в отношении четырех человек, причастных к крушению самолета "Боинг" рейса МН17, базируются в том числе на перехвате телефонных разговоров, полученных украинской стороной, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В этом деле украинские правоохранители допросили 259 человек и проанализировали 5,5 млрд страниц различной IT-информации, из них около 700 млн страниц являются полезными для нашего следствия. Весь этот массив нашей титанической работы мы передаем в рамках соглашения в Совместную следственную группу - нашим голландским коллегам", - рассказал Луценко журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды).

Он сообщил, что у украинского следствия также есть большой массив перехвата телефонных разговоров. Эти записи, полученные Службой безопасности Украины, являются важными для осуждения подозреваемых, сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что "сегодняшнее подозрение голландской прокуратуры базируется в том числе и на указанных телефонных перехватах. "Поэтому это подозрение в Голландии является очередным сертификатом качестве собственно и украинского подозрения, в том числе на основе полученных телефонных перехватов", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, 17 июля 2015 года тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин подписал соглашение о продлении мандата совместной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, таким образом поддержав соответствующее предложение голландского коллеги Фредерика Вестербеке.

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Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ДАННЫЕ, МН17


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]