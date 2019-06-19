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СНГ 19.06.2019 19:58

Следователи по делу о крушении МН17 не имеют доступа к зоне расследования на востоке Украины - ССГ

Следственные мероприятия по делу о крушении рейса МН17 затрудняются тем, что следователи не имеют доступа к зоне крушения этого самолета на востоке Украины, заявили в Совместной следственной группе (ССГ).

"Эта область на востоке Украины до сих пор недоступна для группы следователей", - сказал на брифинге представитель ССГ.

По его словам, в ходе следствия были проанализированы спутниковые снимки, телефонные звонки и другие данные. Он сказал, что дальнейший опрос свидетелей продолжится, поэтому следствие не завершено. "Мы понимаем, что свидетелям может грозить опасность, поэтому в отношении их приняты соответствующие меры", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, MH17, РАССЛЕДОВАНИЕ, СЛОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]