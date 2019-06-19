Следователи по делу о крушении МН17 не имеют доступа к зоне расследования на востоке Украины - ССГ

Следственные мероприятия по делу о крушении рейса МН17 затрудняются тем, что следователи не имеют доступа к зоне крушения этого самолета на востоке Украины, заявили в Совместной следственной группе (ССГ).

"Эта область на востоке Украины до сих пор недоступна для группы следователей", - сказал на брифинге представитель ССГ.

По его словам, в ходе следствия были проанализированы спутниковые снимки, телефонные звонки и другие данные. Он сказал, что дальнейший опрос свидетелей продолжится, поэтому следствие не завершено. "Мы понимаем, что свидетелям может грозить опасность, поэтому в отношении их приняты соответствующие меры", - отметил он.